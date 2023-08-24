Буданов – про звільнення Криму: "В будь-якій точці ми можемо досягти противника"

Очільник ГУР порадив виїхати з півострова "тим, хто наробив дурниць".

Українські війська зараз здатні уразити російських окупантів у будь-якій точці Криму, звільнення якого неможливе без бойових дій.

Про це начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", – повідомив начальник військової розвідки.

Буданов зазначив, що для деокупації Криму існує багато різних варіантів, однак "без військових, бойових дій це неможливо". Він також порадив виїхати з півострова тим, "хто наробив дурниць".

"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам, ну і далі – коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", – розповів начальник ГУР.

Нагадаємо, Україна звільнятиме Крим, найімовірніше, військовим шляхом. Таку заяву напередодні зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, іншого варіанту немає, якщо російські війська добровільно не залишать територію півострова.

Зауважимо, 23 серпня в ГУР повідомили про знищення у Криму російської зенітно-ракетної системи системи С-400 "Тріумф" після того, як на півострові вранці прогриміла серія вибухів.

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