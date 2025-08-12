Буданов проінспектував Зміїний та газовидобувні вишки у Чорному морі: регіон під українським контролем

Реклама

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки у Facebook. Інспекція підтвердила, що Північно-Західна Чорноморська акваторія повністю перебуває під українським контролем.

“ Керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих “вишок”, які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України. У межах поїздки в регіон Чорного моря Кирило Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії, а також нагородив бійців ГУР зі “Спецпідрозділу Тимура” за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з росією у Чорному морі”, - йдеться у повідомленні ГУР.

Разом з бійцями Буданов вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.

“Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові - згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває”, - сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, острів Зміїний було звільнено від окупантів 30 червня 2022 року. А у вересні 2023 року спецпризначенці ГУР повернули контроль над буровими газовидобувними платформами у Чорному морі, які були захоплені росією у 2014 році.