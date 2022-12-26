Буданов прокоментував чергові заяви Путіна про балістичні ракети "Сармат"

В Росії не забувають періодично згадувати про міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" та "ядерну тріаду".

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов нагадав, що розмови в Росії, особливо заяви Володимира Путіна про вдосконалення боєздатності "ядерної тріади", а саме – міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", відбуваються з року в рік. Але поки це все ще лише розмови.

Про це він розповів у інтерв'ю LIGA.net.

Так, Буданов прокоментував те, що Володимир Путін минулого тижня на колегії Міноборони РФ знову оголосив про плани розвитку ядерної тріади та ракет "Сармат".

"Можете не продовжувати. Він вже два роки це оголошує: "Сармат", всіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки. Кожен рік вони закінчують тим, що "Сармат" вже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування", - пояснив Буданов.

Балістичні ракети "Сармат"

Наприкінці листопада повідомлялося, що збройні сили Росії отримають "Сармати" до кінця року.

Нещодавно Путін заявив, що перша балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Але ракета "Сармат" тільки в квітні пройшла перший випробувальний пуск.

Командувач РВСП генерал-полковник Сергій Каракаєв заявив, що Росія розпочне 2023 року розробку нової міжконтинентальної балістичної ракети мобільного базування.

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