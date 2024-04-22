Буданов прокоментував вбивство російського пілота Кузьмінова: "Нас спіткала помилка"

Кирило Буданов висловився про вбивство пілота РФ Максима Кузьмінова.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов визнав, що не варто було відпускати з-під нагляду російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8, і якого згодом вбили в Іспанії.
Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.
"Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі", - прокоментував він.
Кирило Буданов каже, що треба було цьому якось запобігти, і, на жаль, це не поодинокі випадки.
"Така поведінка людей в світі, в різні часи і в різних ситуаціях – це типова помилка. І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - резюмував очільник ГУР.
Нагадаємо, пілота Максима Кузьмінова, який був учасником спецоперації ГУР під кодовою назвою "Синиця", застрелили в Іспанії. Кузьмінову пропонували залишатися на території України, однак він вирішив виїхати до Іспанії. Українська розвідка попереджала росіянина, що його життя в небезпеці.
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