Буданов прокоментував вбивство російського пілота Кузьмінова: "Нас спіткала помилка"

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов визнав, що не варто було відпускати з-під нагляду російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав до України вертоліт Мі-8, і якого згодом вбили в Іспанії.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC Україна.

"Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі", - прокоментував він.

Також читайте Буданов попередив про важкий період вже від травня

Кирило Буданов каже, що треба було цьому якось запобігти, і, на жаль, це не поодинокі випадки.

"Така поведінка людей в світі, в різні часи і в різних ситуаціях – це типова помилка. І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - резюмував очільник ГУР.

Нагадаємо, пілота Максима Кузьмінова, який був учасником спецоперації ГУР під кодовою назвою "Синиця", застрелили в Іспанії. Кузьмінову пропонували залишатися на території України, однак він вирішив виїхати до Іспанії. Українська розвідка попереджала росіянина, що його життя в небезпеці.

Читайте також провідні новини дня: