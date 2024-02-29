"Злив" Кремлю інформації про наступ: Буданов прокоментував заяву Зеленського

Очільник української розвідки Кирило Буданов підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що є докази "зливу інформації" щодо контрнаступу України.

Про це керівник ГУР Міноборони сказав в інтерв'ю CBC News.

Втім, Буданов традиційно не був багатослівним щодо теми витоку розвідданих. Він наголосив, що не буде "говорити більше, ніж президент".

"У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", - заявив Буданов.

Він зауважив: спецслужби мають докази того, що Росія знала про плани, а тому вживають заходів.

Заява президента про "злив"

На пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку. Чи відомо, хто саме "злив" росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

"Наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тому, чим менше людей знає наші плани, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для Росії на полі бою", - сказав Зеленський.

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