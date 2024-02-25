Буданов рекомендує не користуватися Кримським мостом, бо скоро очікують "сюрпризи"

Буданов наголосив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря.

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов рекомендує цивільним цьогоріч у Криму не користуватися Керченським мостом.

Про це голова розвідки сказав у відеозверненні, опублікованому у телеграм-каналі у День кримського спротиву російській окупації.

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"Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть у Криму, і ми цю обіцянку виконали. Ворогів очікують нові сюрпризи, і я б не рекомендував цивільному населенню користуватись так званим "кримським" мостом", - попередив він.

Буданов наголосив, що для успішної оборони та контрнаступу Україна повинна контролювати акваторію Чорного моря та бути присутніми на півострові. За його словами, поставлені завдання виконані:

Росія втратила чверть своїх кораблів і була змушена виводити свій флот на узбережжя Кавказу,

ворог змушений передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під вогневим впливом.

"Нашими успіхами ми надзвичайно завдячуємо мешканцям українського Криму, які не лише посилили опір окупантам, але й знаходять можливість відслідковувати усю оперативну обстановку на півострові і якнайшвидше передавати цю інформацію нам", - зазначив він.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ вдалося послабити позиції росіян у Криму.

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