Буданов різко відповів на фейки росіян про свою “ліквідацію”

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував фейки росіян про своє вбивство.

Заяву він зробив в інтерв'ю BBC Україна.

Так, на питання журналіста про те, чи читає Буданов періодично новини російських Телеграм-каналів про своє “вбивство” і як на це реагує, він відповів: “Ні, мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: “Коли кажуть постійно, що хтось вмер — то та людина буде довго жити”. Ну, значить, так і буде зі мною”.

“Вони мене позавчора, як то кажуть, знову “вбили”. А я сиджу зараз перед вами. Варіанти, що я голограма, думаю, ми з вами все ж таки відкидаємо”, — додав головний розвідник України.

Нагадаємо, російські окупанти вигадали новий фейк стосовно керівника української розвідки Кирила Буданова. Пропаганда РФ намагається впевнити своє суспільство в тому, що він потрапив у полон.

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