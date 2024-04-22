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Буданов різко відповів на фейки росіян про свою “ліквідацію”

Буданов різко відповів на фейки росіян про свою “ліквідацію”

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зробив заяву про своє “вбивство” / Скриншот з відео

Російські окупанти не втомлюються створювати фейки про головного розвідника України.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував фейки росіян про своє вбивство. 

Заяву він зробив в інтерв'ю BBC Україна. 

Так, на питання журналіста про те, чи читає Буданов періодично новини російських Телеграм-каналів про своє “вбивство” і як на це реагує, він відповів: “Ні, мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: “Коли кажуть постійно, що хтось вмер — то та людина буде довго жити”. Ну, значить, так і буде зі мною”.

“Вони мене позавчора, як то кажуть, знову “вбили”. А я сиджу зараз перед вами. Варіанти, що я голограма, думаю, ми з вами все ж таки відкидаємо”, — додав головний розвідник України.

Нагадаємо, російські окупанти вигадали новий фейк стосовно керівника української розвідки Кирила Буданова. Пропаганда РФ намагається впевнити своє суспільство в тому, що він потрапив у полон.

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