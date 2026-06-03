Буданов робить дипломатичні зусилля щодо припинення війни, - фінський журналіст

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Автор зазначив, що на нинішній посаді Буданов відповідає за переговорний напрям у відносинах з Росією та відіграє важливу роль у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

За словами Хакали, досвід роботи Буданова на чолі воєнної розвідки та створені ним канали комунікації стали важливим інструментом не лише для обмінів полоненими, а й для ведення переговорного процесу.

Водночас, сам Буданов наголошує, що головним для нього є досягнення практичного результату.

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«Мені не потрібно нікому довіряти, мені потрібно досягти результату. Усі підходи, форми та методи хороші, якщо вони до нього ведуть», - цитує його фінське видання.

У матеріалі Хейккі Хакала також підкреслює, що, попри численні спроби замахів з боку Росії, Буданов продовжує виконувати свої обов’язки та переконаний, що розпочата Кремлем війна має завершитися через мирний процес.

Крім того, автор нагадує, що під час керівництва розвідкою Буданов створив мережу контактів, яка допомагає повернути додому тисячі українських військових і цивільних у межах обмінів полоненими.

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