Буданов розповів, чого він очікує від нового міністра оборони Умєрова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, чого він очікує від нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Він зазначив, що сподівається на нове озброєння та розвиток всіх підрозділів, які входять до Міноборони.

Про це Буданов сказав 7 вересня в етері телемарафону.

Кирило Буданов повідомив, що він добре знайомий з Рустемом Умєровим та давно з ним співпрацює.

"Перш за все, з Рустемом Умеровим ми досить давно знайомі та співпрацюємо в багатьох аспектах. Ми гарно знаємо один одного. Очікування? Це покращення, інтенсифікація процесів по здобуттю нових типів озброєння, по упорядкуванню нормативно-правової бази та всілякого розвитку життєдіяльності усіх підрозділів, які входять в Міністерство оборони, одним з яких є і ми. І всі ми маємо працювати на одне – на перемогу України", - заявив очільник ГУР МО.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чого очікує від Умєрова на посаді міністра оборони.

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