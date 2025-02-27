Буданов розповів, коли йому була відома схема майбутнього нападу Росії

Буданов прокоментував заяву Наєва, який сказав, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення Росії.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ще восени 2021 року у США він показав схему, напрямки та кількість сил, якими росіяни нападуть на Україну.

Про це начальник воєнної розвідки розповів у інтерв’ю "Укрінформу".

За словами Буданова, інформація щодо російського вторгнення вже була оприлюднена станом на жовтень 2021 року.

"Приблизно в жовтні 2021 року було таке інтерв’ю в Сполучених Штатах, коли я показав схему – як буде, якими силами, за якими напрямками відбуватиметься напад. Це на той момент була вже оприлюднена інформація", – сказав начальник ГУР.

Також читайте Як поліція поводилася на початку вторгнення: військовий шокував заявою

Він також прокоментував нещодавню заяву генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який сказав, що не мав інформації про повномасштабне вторгнення Росії. Буданов сказав, що станом на 2021 рік розвідка вже оприлюднила дані про напрямки та способи ворожого наступу на Україну.

"Розумієте, якщо ми щось оприлюднили, значить, точно це все (інформація щодо вторгнення – ред.) всюди проходило до того моменту. Нагадую ще раз: це був жовтень (інтерв'ю Буданова про майбутній наступ РФ – ред.), можна подивитися точно, тепер у відкритих джерелах є змога знайти", – наголосив начальник воєнної розвідки.

До слова, раніше Буданов розповів, що найбільшою помилкою вищого керівництва РФ перед повномасштабним вторгненням стала довіра до недостовірних даних, які отримували спецслужби від агентів в Україні.