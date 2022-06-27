Буданов розповів про діагнози Путіна та чому Росія не виведе війська з України

Буданов розповів про діагнози Путіна та чому Росія не виведе війська з України

Росія ніколи не погодиться на виведення військ з України.

Такі дії для країни-агресорки означатимуть крах державності. А тому Росія в Україні воюватиме до останнього.

Про це в інтерв'ю FT сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну… це не крах системи, це крах державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу", - пояснив Буданов.

Також очільник ГУР МО зазначив, що офіційно Кремль спростовує те, що російський диктатор серйозно хворий, проте українським розвідникам усе відомо про діагнози Путіна. Буданов не уточнив про які недуги російського диктатора йдеться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до лідерів країн G7, що війну з Росією необхідно завершити до зими.

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