Буданов розповів про стан ядерного озброєння РФ та загрозу удару ним по Україні

За його словами, наразі загроза ядерного удару така ж сама, як була і раніше.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов оцінив можливість застосування РФ ядерної зброї у разі втрати Херсона, Мелітополя та інших захоплених територій України.

Про це головний розвідник країни розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Це теж така поширена лякалка. Пам'ятаєте, десь три тижні тому люди навіть дати називали, коли це буде? Відповім: не буде. Це перше. Друге: можуть вони це зробити чи не можуть? В теорії – можуть. Чи зроблять вони це зараз? Зараз точно не зроблять. Чи зроблять, коли зовсім буде у них катастрофа? Це питання відкрите, на нього ніхто ні в Росії, ні у нас, ні будь-де у світі не має відповіді", - заявив Буданов.

Він також пояснив, що для запуску ракет з ядерними боєголовками потрібно кілька людей. Але ухвалити рішення треба зверху. Потрібно віддати чітку команду, і вона має пройти, скажімо так, всі рівні.

Що стосується стану ядерного озброєння РФ, то за словами Буданова, стратегічні ядерні сили модернізували, а ось тактична ядерна зброя нова не вироблялася.

"Ми говоримо про стратегічні ядерні сили? Так, на них витрачалися кошти, їх підтримували, пробували якось модернізувати. Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, то, вибачте, останній раз хтось про неї думав у 1980-ті роки, нічого нового не вироблялося. Гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичної ядерної зброї був 10 років. Пройшло вже 40", - пояснив керівник ГУР.

Водночас він, відповідаючи на запитання про реальність ядерної загрози України відповів: "Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова".

Нагадаємо, що останніми днями російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

На ці заяви одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський та заявив, що якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це лише один субʼєкт – Путін. Президент наголосив, що вже сама російська погроза ядерною зброєю – і тим більше проти України, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава для санкцій і для ще більшого посилення підтримки нашої держави.

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