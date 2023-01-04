Буданов розповів, що його шокувало під час поїздки до Бахмута: "Там є поля, всипані трупами"

Російські військові використовують тіла побратимів як щит, повідомив Буданов після побаченого у Бахмуті.

Голова української воєнної розвідки Кирило Буданов розповів, що під час поїздки до Бахмута його шокували сотні тіл окупантів, які російське керівництво не збирається забирати. Мертві росіяни просто гниють на полях.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав в інтерв'ю ABC News.

Також читайте Буданов назвав єдину небезпеку з боку Росії для усього світу

За його словами, російські військові використовують тіла побратимів як щит під час спроб наступати на українську армію.

"Солдати показали мені секцію, де трупи складені, як у фільмі. Є сотні трупів, які просто гниють у відкритому полі, місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни, коли російські війська атакують це поле, вони використовують ці тіла для прикриття, як щит. Але це не працює. Там є поля, всипані трупами (російских військових - ред.)", - розповів керівник ГУР.

Втрати армії Путіна у війні в Україні

Від 24 лютого до 4 січня Збройні сили України знищили 108 910 військових армії агресорки Росії. За добу знищено ще 720 російських військових.

У британській розвідці вважають, що високий рівень втрат серед ЗС РФ у бойових діях в Україні є непрофесіоналізм армії Російської Федерації.

Західні ЗМІ пишуть, що інцидент у Макіївці одним із найсмертоносніших ударів у війни РФ. У Росії лунають вимоги покарати командування, яке допустило загибель військових від удару ЗСУ у новорічну ніч.

У Путіна з'явилася нова проблема: росіяни в шоці через удар по чмобіках у Макіївці - Преображенський

Читайте також: