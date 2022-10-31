Буданов розповів, скільки двійників є у Путіна та як їх розрізняє українська розвідка

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що у Путіна є мінімум три двійники. Українська розвідка їх розрізняє за жестами.

Про це Буданов сказав у інтерв'ю виданню Daily Mail.

Буданов наголосив, що українська військова розвідка знає, що у минулому Путін використовував двійників, зараз такі випадки значно почастішали.

Голова української військової розвідки наголосив, що точно невідомо, скільки двійників має Путін, проте їм відомо про мінімум трьох.

"Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини”, – зазначив начальник ГУР МО України.

Двійники Путіна: що відомо

Ексголова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж розповів, що диктатор панічно боїться замахів, а тому на масових заходах замість нього виступають його двійники. Путін може брати участь у зустрічах із іноземними президентами.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов, який давно спостерігає за кремлівським диктатором з наукової цікавості, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну. А це 2004-2008 роки. Він вважає, що існують троє "Путіних". Раніше, стверджує він, їх було навіть більше – аж шестеро, та троє зникли після останньої інавгурації.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху.

У липні Кирило Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

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