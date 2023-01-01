Буданов розповів, скільки ще масованих ударів РФ може завдати по Україні

Керівник розвідки України озвучив, скільки ще разів ворожа армія зможе масовано завдати удару по Україні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у Росії є запаси ракет на ще два масованих удари по території України.

Про це Буданов розповів у інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

"У Росії лишилося ракет на два масованих удари по Україні – вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак", - зазначив він.

За даними розвідки, на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці.

Очільник розвідки України також наголосив, що до березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням, а Білорусь не здатна забезпечити Росію озброєнням.

Раніше Кирило Буданов повідомляв, що від початку осені у російській армії розпочався технічний голод. Зокрема, окупантам не вистачає снарядів до артилерії та танків.

Також, за його словами, станом на зараз Іран не продав Росії жодної балістичної ракети. Китай також не передав Росії жодного озброєння.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов раніше розповів, що у російської армії закінчуються стратегічні запаси. Вони становлять вже менше 30% від загальної кількості в РФ.

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