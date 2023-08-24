Буданов розповів, скільки у Росії залишилось стратегічних бомбардувальників

Операції української розвідки проти російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 скоротили можливість Росії завдавати ударів по Україні крилатими ракетами.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Буданов розповів, що загалом у різних операціях проти України беруть участь 436 російських літаків.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 − і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", - сказав голова ГУР.

Буданов заявив, що під час останніх операції на російських військових аеродромах Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) було знищено два літаки, а ще два отримали ушкодження.

Голова ГУР заявив, що Росіяни з часом відремонтують пошкоджені літаки, тому про це також слід не забувати.

Також Буданов додав, що розвідка знає, хто саме знищив літаки ворога.

"Це люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання", − підсумував керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місце знищеного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Сольці" у Новгородській області РФ було зафіксоване на супутниковому знімку.

Крім того, ми раніше інформували, що розвідка Британії оцінила здатність Москви захистити свої авіабази.

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