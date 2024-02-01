Буданов розповів, яка зброя критично необхідна Збройним силам

Українські Збройні сили зітнулися з браком боєприпасів на фронті і потребують допомоги партнерів у постачаннях снарядів та артилерійських систем.

Про це заявив СNN очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, Україні "дуже потрібна ця допомога". Адже "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні". Буданов також наголосив, що життєво важливими є і боєприпаси - "не стільки якість, скільки кількість".

"Україна також потребує різкого збільшення кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу. Роки бойових дій завдають шкоди українським далекобійним гарматам", - сказав він.

Головний військовий розвідник також зауважив, що загарбники усе частіше застосовують дрони на фронті

"У повітрі позиції України краща - в безпілотниках ми більш-менш рівні з противником. Однак Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді, тож існує тенденція до ще більшого використання БпЛА на фронті", - додав він.

Очільник ГУР також поділився, що хотів би бачити на озброєнні українських військ американські штурмовики А-10. За його словами, це те, що може допомогти завдати військової поразки РФ.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб повідомило, що Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги. Адже життєво важлива допомога з боку Європи та Сполучених Штатів все ще не затверджена.

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