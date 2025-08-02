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- Війна
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Буданов сказав, чи готовий Лукашенко надати росіянам "коридор" для війни з Україною
Після подій, які трапилися 2022 року, Україна має бути готовою до будь-яких сценаріїв розвитку подій з Білоруссю.
Станом на сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не хоче надавати росіянам «коридор» через Білорусь для війни з Україною. Втім нам слід бути готовими до будь-чого.
Про це керівник ГУР сказав в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук для проєкту «Мосейчук+».
«Зараз він (Лукашенко — ред.) категорично на це не погоджується і не погодиться (надавати коридор росіянам — ред.), — констатував Буданов.
Водночас керівник ГУР нагадав події 2022 року.
«Ми маємо бути сильними і готовими до будь-чого, тоді з нами не буде несподіванок. Це від нас залежить все», — йдеться у повідомленні.
Раніше Лукашенко зробив заяви про «мирне врегулювання» війни в Україні. Зокрема білоруський лідер вважає, що:
Київ «вимагає неможливого»;
Україна має «сісти за стіл переговорів», а не «кидатися камінням»;
для потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Україна має спершу «підготувати ґрунт»;
якщо президент США Дональд Трамп дійсно хоче миру в Україні, то має «акуратно підключатися» до процесу, не «вказувати».
він разом із Володимиром Путіним дійшли згоди щодо «необхідності залучення Мінська» до переговорного процесу;
Київ уже зараз має «бігом» просити Москву «домовитися».