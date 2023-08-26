Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Буданов сказав, скільки часу РФ зможе тримати оборону, якщо Україна відмовиться наступати

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1667
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Буданов сказав, скільки часу РФ зможе тримати оборону, якщо Україна відмовиться наступати

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За словами Буданова, ворог може тримати оборону хоч все життя, якщо Україна не діятиме.

У путінського режиму немає більше ніякого ресурсу, крім людського. Проте РФ може тримати оборону "хоч все життя", якщо Україна не діятиме.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Немає у Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає: економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людський є. Людського матеріалу в них дуже багато, однак це єдине, що в них є в достатній кількості", – заявив Буданов.

Він нагадав, що РФ змушена випрошувати зараз боєприпаси у Північної Кореї, дрони в Ірану тощо.

Проте керівник ГУР визнав, що людського ресурсу в Росії достатньо, щоб оборонятись на тимчасово окупованих територіях України "хоч все життя", якщо ЗСУ не проводитимуть активні дії.

"Тримати в обороні можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч усе життя", – зазначив Буданов.

Раніше Кирило Буданов назвав мету висадки ГУР у Криму та анонсував наземну операцію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1667
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація