Буданов сказав, скільки часу РФ зможе тримати оборону, якщо Україна відмовиться наступати

За словами Буданова, ворог може тримати оборону хоч все життя, якщо Україна не діятиме.

У путінського режиму немає більше ніякого ресурсу, крім людського. Проте РФ може тримати оборону "хоч все життя", якщо Україна не діятиме.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Немає у Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає: економіки немає, військово-промислового ресурсу немає, запаси вичерпані. Людський є. Людського матеріалу в них дуже багато, однак це єдине, що в них є в достатній кількості", – заявив Буданов.

Він нагадав, що РФ змушена випрошувати зараз боєприпаси у Північної Кореї, дрони в Ірану тощо.

Проте керівник ГУР визнав, що людського ресурсу в Росії достатньо, щоб оборонятись на тимчасово окупованих територіях України "хоч все життя", якщо ЗСУ не проводитимуть активні дії.

"Тримати в обороні можуть довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, тримати можуть хоч усе життя", – зазначив Буданов.

Раніше Кирило Буданов назвав мету висадки ГУР у Криму та анонсував наземну операцію.

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