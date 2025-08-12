ТСН у соціальних мережах

Буданов сплавав на острів Зміїний: що він там робив (фото, відео)

Буданов нагородив бійців ГУР на Зміїному, а також вшанував пам’ять полеглих воїнів.

Буданов на Зміїному

Буданов на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов сплавав на Зміїний. Він перевірив позиції бійців «Спецпідрозділу Тимура» на острові та газовидобувних платформах у Чорному морі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Що робив Буданов

Як зазначається, керівник Воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії. Це, зокрема, так звані «вишки», які внаслідок успішних операцій ГУР МО та інших складових Сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України.

Боєць ГУР на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Боєць ГУР на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Також Буданов провів нараду з офіцерами щодо подальших дій в межах загальної стратегії. Крім того, він нагородив бійців ГУР зі «Спецпідрозділу Тимура» за проявлений професіоналізм і хоробрість під час захисту нашої держави в умовах війни з Росією у Чорному морі.

Буданов на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Буданов на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Під час візиту вшанували пам’ять воїнів, полеглих під час звільнення Зміїного та українських територіальних вод Чорного моря від російських окупантів.

Буданов на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Буданов на Зміїному / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

«Честь бійцям ГУР та усіх Сил безпеки й оборони України! Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові ― згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив ― лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває», ― сказав Кирило Буданов.

Раніше Буданов сказав, чи вірить у розпад Росії.

«Станом на зараз варіація, за якої РФ буде розділена на кілька частин, є малореалістична. Я кажу про час тут і зараз. Тому, як мінімум, передчасно замислюватись про такі речі», — заявив він.

