Буданов спрогнозував, чи застосує Росія ядерну зброю і як закінчиться війна

Буданов переконаний, що "ідіотів у РФ не так уже і багато".
Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що Росія не застосує проти України ядерну зброю. Також він наголосив, що або усі сторони вийдуть з війни одночасно, або одна з держав програє.
Про це він сказав у коментарі журналу The Economist.
Буданов переконаний, що РФ не наважиться на застосування ядерної зброї, бо "ідіотів у цій державі не так уже й багато".
"Як керівник розвідки, я кажу вам прямо: цього не станеться. При всій моїй нелюбові до Російської Федерації, не так вже й багато ідіотів керують цією країною", - сказав Буданов.
Він наполягає на тому, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії - і "переформатування влади" в ній.
"Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - сказав очільник ГУР МО.
Нагадаємо, Росія двічі намагалася атакувати ракетами будівлю Головного управління розвідки, мета - вбити керівника розвідки Кирила Буданова.
Також Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС.
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