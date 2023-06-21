Буданов спрогнозував, чи застосує Росія ядерну зброю і як закінчиться війна

Буданов переконаний, що "ідіотів у РФ не так уже і багато".

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що Росія не застосує проти України ядерну зброю. Також він наголосив, що або усі сторони вийдуть з війни одночасно, або одна з держав програє.

Про це він сказав у коментарі журналу The Economist.

Буданов переконаний, що РФ не наважиться на застосування ядерної зброї, бо "ідіотів у цій державі не так уже й багато".

"Як керівник розвідки, я кажу вам прямо: цього не станеться. При всій моїй нелюбові до Російської Федерації, не так вже й багато ідіотів керують цією країною", - сказав Буданов.

Він наполягає на тому, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії - і "переформатування влади" в ній.

"Або всі вийдуть з війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", - сказав очільник ГУР МО.

Нагадаємо, Росія двічі намагалася атакувати ракетами будівлю Головного управління розвідки, мета - вбити керівника розвідки Кирила Буданова.

Також Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС.

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