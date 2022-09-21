Буданов та Єрмак обговорили з членами Конгресу США допомогу Україні у війні: деталі

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов та голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорили з членами комітету з розвідки Палати представників Конгресу США подальшу підтримку України у війні з Росією.

Зокрема, Єрмак поінформував конгресменів про ситуацію на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Участь у заході також взяли заступники керівника ОП Роман Машовець та Андрій Смирнов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Керівник ОП зауважив, що війна триває і російська армія все ще має великі сили, тому Україна потребує подальшої підтримки та посилення. Єрмак зазначив, що перелік потреб України та ЗСУ добре відомий військово-політичному керівництву США, налагоджена плідна співпраця та координація щодо цих питань.

Окрім того, Машовець предметно поінформував конгресменів про нагальні потреби України. А Смирнов зосередив увагу на ініціативі України про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За його словами, це вже не питання війни в Україні, а ­­– всього цивілізованого світу.

Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф висловив підтримку президентові України та всім українцям, які мужньо боронять свою державу. Він також висловив привітання із важливими успіхами на окремих ділянках фронту. Шифф відзначив важливість отриманої інформації щодо ситуації на полі бою та потреб ЗСУ.

Нагадаємо, прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс анонсувала, що 2023 року її держава досягне або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні 2022 року.

Підсумки 209 доби війни: росіяни завдали понад 40 ударів по українських містах та селах

Читайте також: