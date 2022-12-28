Буданов у Бахмуті був менше ніж за кілометр від лінії зіткнення - OSINT-дослідники

Буданов був близько до позицій росіян.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Бахмуті був менше ніж за кілометр від лінії зіткнення.

Про це повідомили OSINT-дослідники.

OSINT-дослідники по фото, які опублікувало ГУР змогли встановити місце, де ймовірно перебував Буданов та зробив світлини. Вони повідомили, що очільник військової розвідки був поблизу позицій російських окупантів на окраїнах Бахмута.

Apparently Budanov was only 500-1000m from the actual front in Bakhmut. Geolocated by Ukwarzone. https://t.co/2XI8d4iyIQ pic.twitter.com/0xNGvdIuiy — NOËL (@NOELreports) December 28, 2022

Нагадаємо, раніше пресслужба ГУР МО повідомила, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських захисників в Бахмуті на Донеччині. Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Ситуація у Бахмуті

Бахмут є однією із найскладніших ділянок фронту у війні проти російських окупантів. Позиції ЗСУ там штурмують військові окупаційної армії та найманці із ПВК "Вагнер".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські агресори спрямували свої основні сили на захоплення Бахмута, однак всі спроби ворога оточити місто виявилися марними.

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