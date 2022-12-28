Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Буданов у Бахмуті був менше ніж за кілометр від лінії зіткнення - OSINT-дослідники

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Буданов у Бахмуті був менше ніж за кілометр від лінії зіткнення - OSINT-дослідники

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Буданов був близько до позицій росіян.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Бахмуті був менше ніж за кілометр від лінії зіткнення.

Про це повідомили OSINT-дослідники.

OSINT-дослідники по фото, які опублікувало ГУР змогли встановити місце, де ймовірно перебував Буданов та зробив світлини. Вони повідомили, що очільник військової розвідки був поблизу позицій російських окупантів на окраїнах Бахмута. 

Нагадаємо, раніше пресслужба ГУР МО повідомила, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських захисників в Бахмуті на Донеччині. Він заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив завдання та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Ситуація у Бахмуті 

Бахмут є однією із найскладніших ділянок фронту у війні проти російських окупантів. Позиції ЗСУ там штурмують військові окупаційної армії та найманці із ПВК "Вагнер". 

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські агресори спрямували свої основні сили на захоплення Бахмута, однак всі спроби ворога оточити місто виявилися марними.

Читайте також:

Пункт незламності в Бахмуті: як волонтери працюють у гарячій точці України

Пункт незламності в Бахмуті: як волонтери працюють у гарячій точці України

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
280
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація