Буданов уперше прокоментував фейки про свою "смерть": обіцяє "приходити у сни окупантів"

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов уперше прокоментував фейки російської пропаганди про нібито його "загибель". Він висміяв недолугу інформаційно-психологічну операцію окупантів.

Про це він сказав у коментарі Kyiv Post.

Буданов висміяв російських пропагандистів словами про те, що в Україні "формується загін безсмертних командувачів".

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, та їх кошмарити", - сказав він.

Як російські пропагандисти "поховали" Буданова

На початку червня російські пропагандисти заявили про "загибель" Буданова внаслідок ракетної атаки по Києву 29 травня. У ГУР спростували цей фейк і висміяли його.

Проте в Росії на цьому не зупинилися. 17 червня російські пропагандисти знову почали поширювати брехню про те, що очільник ГУР "поранений" і перебуває в комі в одній із німецьких клінік. Вони послалися на вигадану публікацію на сайті видання Stern, через що німецькі журналісти змушені були спростовувати вигадку Росії.

Але й це не заспокоїло пропагандистів. Згодом ще й екснардеп-утікач від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив про "смерть" Буданова після "важкого поранення".

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