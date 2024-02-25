Буданов відповів, чи атакувала Росія Україну балістичними ракетами із Ірану

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Іран міг передати Росії 400 балістичних ракет.

Голова української розвідки Кирило Буданов спростував інформацію, що Росія застосовувала в Україні далекобійні ракети із Ірану.

Про це керівник ГУР МО сказав на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, 25 лютого.

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"Їх немає, їх немає. Це все не відповідає дійсності", - відповів коротко Буданов на питання журналістів, які запитали про можливе використання іранських балістичних ракет Росією.

Тим часом він підтвердив, що окупанти атакували Україну балістичними ракети від Північної Кореї, але це було не масово.

"Кілька було використано, але якщо казати про масштабне застосування, - це теж не відповідає дійсності", - сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, 21 лютого видання Reuters повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії близько 400 балістичних ракет.

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