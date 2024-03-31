Буданов відповів, чи дійсно РФ вперше застосували по Україні авіабомбу ОДАБ-1500

Експерт з аналізу відкритих даних заявив про удар ОДАБ-1500 по Україні.

Очільник ГУР Кирило Буданов спростував заяву експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке про те, що Росія вперше атакувала Україну важкою авіабомбою ОДАБ-1500.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За словами Буданова, окупаційні війська Росії раніше вже атакували територію України цими авіабомбами.

"Я можу це (заяву Рьопке - ред.) прямо спростувати, тому що ОДАБ-1500 використовували вже не раз і на лінії фронту, і коли була активна частина операції РДК і ЛСР – там також ОДАБ використовували", - заявив Кирило Буданов.

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Нагадаємо, Буданов назвав мету окупантів щодо атак України ракетами "Циркон".

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