Буданов відповів, чи може Росія щодня запускати по 400-500 дронів

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Реклама

Росія не здатна запускати по Україні 400-500 дронів щодоби. Це можливо робити лише періодично.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки України в ефірі «Новини LIVE».

Журналістка запитала Буданова про те, чи готує РФ щось нове для атак.

Реклама

«А що нове? Ну, вдосконалюють антени CRP, на 16-канальні переходять. Це ж вам ні про що не скажу, зрештою», — каже він.

Також голова української розвідки прокоментував, чи зможе РФ застосовувати по 400-500 дронів щодня.

«Кожного дня нереально це робити. Періодично робити. На жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску», — наголосив Буданов.

Раніше Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Він прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що «російська земля буде там, де ступить нога російського солдата». Буданов зробив однозначний висновок: «Так усе ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем».

Реклама

Очільник ГУР наголосив на важливості усвідомлення цієї загрози українськими громадянами: «Я сподіваюся, що розуміють усі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені».

Відповідаючи на запитання, доки триватиме це загострення, Кирило Буданов зазначив: «До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів».