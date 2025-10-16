ТСН у соціальних мережах

Буданов відповів, чи закінчиться війна в Україні до кінця року

Кирило Буданов дав коротку, але багатозначну відповідь щодо перспектив закінчення війни 2025 року.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов оцінив перспективи закінчення війни до кінця 2025 року.

Про це він сказав у коментарі журналістці «Ми — Україна».

У відповідь на запитання, чи може війна в Україні закінчитися вже цього року, Буданов сказав: «Я сподіваюсь на краще».

Начальник військової розвідки також зазначив, що Україна і Росія постійно змінюють свої підходи в межах війни.

«Ми постійно змінюємо свої підходи. Ви ж бачили… Ми змінюємо, вони змінюють. Всі адаптуються. Ви ж почули — росіяни хочуть резервістів зараз призивати. Завжди є щось», — сказав Буданов.

До слова, напередодні нардеп Максим Бужанський висловив сподівання, що бойові дії зупиняться до кінця листопада, а війна в Україні закінчиться протягом кількох місяців завдяки президенту США Дональду Трампу.

Водночас нардеп Юрій Камельчук вважає, що існує ймовірність припинення бойових дій до Різдва, якщо найближчим часом відбудеться зустріч Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

