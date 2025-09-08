- Дата публікації
Категорія
- Війна
Буданов відвідав поранених розвідників
Напередодні Дня воєнної розвідки начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов відвідав один зі столичних лікувальних закладів, де бійці відновлюються після поранень.
Начальник ГУР особисто поспілкувався з кожним воїном, дізнався про їхній стан та висловив слова підтримки. Бійці отримали державні та відомчі нагороди, а також цінні подарунки.
«Ви – приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку й турботу», – підкреслив Буданов.
У розмові з ним поранені розвідники зазначили, що найбільше мріють про швидке завершення війни та перемогу України.
Також Буданов подякував лікарям та медичному персоналу за самовіддану роботу. У свою чергу, директор медичного закладу відзначив постійну підтримку поранених з боку ГУР.