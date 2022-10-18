Чи використає Путін ядерну зброю і як це вплине на Росію: очільник ГУР України пояснив

Російський фюрер Путін теоретично може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Проте це тільки пришвидшить розпад РФ.

Використання тактичної ядерної зброї пришвидшить розпад Росії. Водночас в країні-терористці зараз переобладнують всі підземні паркінги під бомбосховища.

Про це в інтерв’ю “Обозревателю” повідомив керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов.

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“Зараз у Росії всі підземні паркінги переобладнуються під бомбосховища, і паралельно відбуваються ядерні навчання, готуються нібито випробування ядерної зброї у Баренцевому морі”, - сказав Кирило Буданов.

За його словами, росіяни нагнітають ситуацію та показують свої ядерні боєзаряди. Проте такі навчання в РФ проходять щорічно, цього року вони називаються “Гром-2022”.

“Вони проходять майже синхронно з натовськими навчаннями. Проте кульмінація "тренувань" стратегічних ядерних сил РФ намічена одразу після завершення активної фази навчань НАТО, з єдиною метою – показати, що "ми можемо більше". Тобто що б зараз не показало навчання НАТО, вони хоча б на одну ракету, але запустять більше. Це все відбуватиметься на півночі країни, будуть запуски з 3-х ядерних підводних ракетоносіїв, готується запуск гіперзвукової ракетної зброї, запуск міжконтинентальних балістичних ракет, запуск РС-28, а також використання стратегічних неядерних сил, літаків стратегічної та дальньої авіації, "іскандерів", пуски "калібрів". Зокрема - по реальних цілях”, - наголосив Буданов.

Водночас він додав, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

“Ядерна зброя в будь-якій країні світу – це засіб стримування. Це, в принципі не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично застосувати ядерну зброю? Теоретично – можуть, це тільки пришвидшить розпад РФ, і вони це чудово знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося”, - зазначив керівник української розвідки.

Нагадаємо, що у Херсоні перебувають 20 тисяч окупантів, і є суттєві проблеми із їхнім забезпеченням.

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