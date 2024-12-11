Буданов вручив гурту "Антитіла" нагороду “За безкорисливе служіння Батьківщині”

Про це йдеться в оприлюднених у соцмережах музикантів фото і публікації.

Про службу, незламність і віру в Україну: сьогодні мали честь отримати нагороду «За безкорисливе служіння Батьківщині» від Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен з нас несе свою частину відповідальності за майбутнє країни. Ми дякуємо всім, хто пліч-о-пліч тримає цей фронт, хто щодня робить все можливе для захисту нашої країни. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу — їхній подвиг живе в наших серцях. Сильні разом. Продовжуємо працювати заради Перемоги”, - заявили учасники гурту.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення учасники “Антитіл” поповнили лави територіальної оборони. Після приєднання до столичної ТрО музиканти служили у Київській області, зокрема, в Ірпені та Бучі. Пізніше їхній 130-й батальйон перенаправили до Харківської області. На фронті учасники "Антитіл" провели шість місяців. Вони досі залишаються у лавах ЗСУ.