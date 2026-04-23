Буданов визначив пріоритети для українського експорту озброєнь

«Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БПЛА чи ранні моделі FPV-дронів», - написав Буданов.

За словами Буданова, український оборонно-промисловий комплекс нині має «унікальне вікно можливостей», адже «наш досвід та технології стали світовим брендом», однак цей статус не є гарантованим у довгостроковій перспективі.

Окремо керівник ОП акцентував на необхідності запобігання витоку технологій.

«Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних “дочірніх компаній” потрапили до рук ворога», - зазначив він.

Говорячи про розвиток галузі, Буданов підкреслив, що «майбутнє українського ОПК - у технологічній перевазі» та закликав виробників зосередитися на інтеграції штучного інтелекту. За словами керівника ОП, впровадження ШІ та створення власних систем управління є «єдиним шляхом зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій».