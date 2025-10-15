ТСН у соціальних мережах

Буданов заявив, що Україна могла б давно виграти війну: за яких умов

Україна вже повернула б усі окуповані території, якби не допомога Кремлю з боку союзників — зокрема КНДР.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Росія давно б зазнала поразки у війні проти України, якби не допомога з боку її союзників, передусім Північної Кореї.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Москви з боку її союзників — передусім КНДР”, — зазначив Буданов.

За словами очільника ГУР, низка держав поводяться “не зовсім чесно”, адже попри міжнародні санкції сприяють Росії.

“Ці країни, всупереч санкційному режиму, дозволяють Москві отримувати зброю, боєприпаси та критично важливі комплектуючі. Ба більше — вони дозволяють своїм громадянам поповнювати армію російської федерації”, — наголосили в Києві.

Українська сторона закликала міжнародних партнерів звернути увагу на ці порушення та посилити контроль за дотриманням санкцій проти Кремля.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Київ розраховує вести війну ще три роки.

