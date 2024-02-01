Буданов заінтригував заявою, що наступні пів року війни будуть цікавими

Найближчі шість місяців війни агресорки Росії проти України будуть "цікавими". Наступ окупаційних військ закінчиться.

Таку думку в інтерв'ю CNN висловив керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", - наголошує Буданов.

Головний військовий розвідник України заявив, що війна закінчиться "відновленням справедливості та поверненням втраченого".

За його словами, на окупованих територіях наразі перебуває понад 500 тис. російських окупантів. Втім, зауважує Буданов, він не бачить потенціалу для великого прориву РФ чи зміни лінії фронту у короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше керівник української військової розвідки заявляв, що наразі на фронті триває наступальна операція РФ, яка розпочалася в листопаді 2023 року. За його словами, картина закінчення війни стане більш зрозумілою ближче до весни.

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