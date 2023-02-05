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Буданов замість Резнікова: нардеп анонсував кадрові перестановки в силовому блоці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1959
Час на прочитання
1 хв
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Буданов замість Резнікова: нардеп анонсував кадрові перестановки в силовому блоці

Фото: Getty Images

Також нові кадрові призначення будуть в МВС та СБУ.

Новим міністром оборони замість Олексія Резнікова може стати голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Нардеп анонсував, що новим міністром оборони може стати Кирило Буданов. Олексія Резнікова призначать міністром з питань стратегічних галузей промисловості України замість Павла Рябікіна. 

Ігор Клименко ж очолить МВС, а Василь Малюк - СБУ. 

Джерело видання "РБК-Україна" повідомило, що на засіданні фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Резнікова можуть позбавити посади вже на наступному засіданні Верховної Ради. Тоді ж планують ухвалити й інші кадрові рішення. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України. 

Сам Резніков уже також прокоментував свою ймовірну відставку. Він зазначив, що таке рішення ухвалює президент України. 

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Дата публікації
Перегляди
1959
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