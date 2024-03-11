Буданов заявив про підготовку до серйозної операції в Криму: вийшов новий фільм від ГУР

Бійці ГУР у документальному фільмі описали деталі війни за море 2022-2023 років. Вони брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Бойові місії ГУР у Чорному морі та в окупованому Криму – це підготовчі заходи до серйозної операції на півострові і гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років.

Про це начальник ГУР Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

В ГУР зауважили, що 10 березня в ефірі національного телемарафону відбулась премʼєра документального фільму "Війна за море: від Дніпра до Криму". У ньому Буданов пояснив значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території Криму.

"Це все – підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", – розповів Буданов.

В ГУР розповіли про війну за море

Деталі війни за море 2022-2023 років описали бійці ГУР, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Так, влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю ворога і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", — розповів про перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним "Шаман".

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Повернення "вишок Бойка"

В ГУР також зауважили, що в липні 2023 року бійці спецпідрозділу "Тимура" повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна" (відому як одну з "вишок Бойка), а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", – заявив командир спецпідрозділу ГУР.

Знищення кораблів Чорноморського флоту РФ

В ГУР також вказали, що знищення кораблів російського флоту – зона відповідальності спецпідрозділу Group 13. Кожна схожа місія вимагає ретельної підготовки.

"Ми розуміємо, як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", – розповів командир підрозділу з позивним "Тринадцятий".

Більше свідчень розвідників, які встановлюють нові правила ведення війни, а також унікальні кадри технологічних морських битв, десантних рейдів та бойових зіткнень з ворогом дивіться у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський висловився про звільнення Криму. За його словами, повернути окуповані території можливо завдяки боротьбі, і завершити війну можливо на своїх, українських умовах.

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