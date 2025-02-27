Буданов заявив про знищення професійної армії РФ: який потенціал у ворога зараз

Окупанти розуміють, що ця війна згубна і для них, проте у ворога є потенціал для того, щоб рухатися далі.

Професійна російська армія була знищена у період до 2023 року, і зараз ворог воює мобілізованими. Але у російських військ є потенціал, щоб рухатися далі на фронті.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

За словами очільника української воєнної розвідки, російська армія на сьогодні воює суто своєю кількістю.

"Професійна армія була винищена в період десь до 2023 року – далі Росія воює мобілізованими. Хоча формально вони всі контрактники, але підхід той самий, тобто людину забирають, максимум два тижні – і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю", – розповів Буданов.

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Він також відповів на запитання, як ворог збирається досягти своїх цілей, якщо, маючи професійну армію, досі не зміг захопити Донбас.

"Подивіться на мапу, яка була 21 лютого 2022-го, і яка сьогодні. Сказати, що вони нічого не досягли – це неправда. Вони рухаються вперед. Це абсолютно не ті темпи, на які вони розраховували. Так, за більшістю ділянок їх вдалося зупинити, перманентно на певних ділянках вони мають успіх. Тож вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас, проте в них є потенціал для того, щоб рухатися далі", – вважає очільник ГУР.

До слова, за оцінками аналітиків проєкту UA War Infographics, протягом 2024 року Росія окупувала 2800 кв. км території України.