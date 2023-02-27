Буданов заявив, що допоможе отримати перелам у війні: "Нам потрібна штурмова авіація"

Для перелому у війні, яку розв’язала Росія проти України, потрібно інтенсифікувати постачання озброєння.

Постачання озброєння Україні потрібно інтенсифікувати. Це допоможе отримати у війні, яку розв’язала РФ, потрібний нам перелам.

Про це виданню “Голос Америки” розповів голова розвідки України Кирило Буданов.

За його словами, інтенсифікація постачання озброєння допоможе переломити хід війни. Зброї потрібно ще більше. І саме тієї, яку нашій країні вже надають західні партнери.

“На додачу до того нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла. F16 і тому подібні платформи - вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі”, - розповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, що Валерій Залужний наголосив, що кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян.

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