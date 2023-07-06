Буданов заявив, що Росія на порозі громадянської війни

Голова ГУР стверджує, що російське суспільство розірване на дві частини.

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія наразі стоїть на межі початку громадянської війни.

Про це голова гуртка заявив під час свого інтервʼю The Times.

Буданов заявив, що українська розвідка отримала дані російського МВС, у який відображені дані про настрої населення РФ після заколоту ватажка терористичної групи "Вагнер" Євгена Пригожина.

Буданов заявив що російські спецслужби використовують новітнє шпигунське програмне забезпечення, яке допомагає відстежувати навіть деякі захищені месенджери, а також тенденції у соціальних мережах.

Секретні дані російського МВС вказують на те, що під час проведення заколоту Пригожин мав підтримку серед населення 17 регіонів Росії з 46, тоді як російського диктатора Путіна підтримували 21 регіон. Найвищу підтримку Путін мав у Москві та Санкт-Петербурзі, а найнижчу у Дагестані.

"Ось що ми наразі бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - наголосив Буданов.

Також голова ГУР заявив, що росіяни готові підтримувати війну, коли її показують по телевізору.

"Але щойно хтось із них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що загроза російського теракту на Запорізькій атомній станції потроху зменшується.

Крім того, ми раніше інформували, що Буданов раніше заявив, що якби ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин зі своїми найманцями дійшов до Москви під час заколоту, він би показав росіянам, що Кремль порожній.

Читайте також: