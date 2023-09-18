Буданов заявив, що війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ у Москві

Голова розвідки закликав не сподіватись, шо Москва по свої волі залишить Україну в спокої.

Війна в Україні не завершиться парадом українських військових у Москві, але й Кремль може не сподіватись на те, що буде святкувати свою перемогу у Києві.

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Про це в інтервʼю виданню The Economist заявив керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Буданов зазначив, що Росія сама по своїй волі не припинить військову агресію проти України. Він впевнений, що для Росії війні буде константою протягом всієї її історію.

Крім того, Буданов зазначив, що сподіватись на мир чи припинення вогню неможливо, доки українські військові не встановили власні факти на місцях.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги у Москві. Але Москва не повинна будь-коли сподіватися провести таку зустріч у Києві", - заявив начальник ГУР.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що Українські сили оборони не повинні були стрімко пройти російські оборонні редути, які агресори готували довгий час.

Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються.

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