"Буданов знав усе": Арестович повідомив, що розвідки України та Заходу розійшлися лише в сценарії вторгнення РФ

Українська та західні розвідки розійшлися лише в сценарії вторгнення Росії. Проте найповніший сценарій цього нападу перед вторгненням РФ надав очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Проте усі розвідки зійшлися на тому, що в Україні буде загострення.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Те, що ви зараз почуєте, – це вперше загалом прозвучить в українському медійному просторі. Я, вважайте, для вас приберіг. Наші розвідки по-різному оцінювали можливість вторгнення. Усі зійшлися на тому, що буде загострення. Сценарії розійшлися", – сказав радник голови ОП.

Він уточнив, що ще у кінці квітня 2021 року, коли російські війська вперше збиралися біля українського кордону, думки розвідок розійшлися.

"Одні казали, що це – Донбас та можливі провокації на Кримському перешийку, а хтось повний сценарій вторгнення дав. І найповніший дав Буданов. Буданов знав усе. Військова розвідка України на дуже високому рівні зараз. І була до війни. Він дав повний розклад з усіма сценаріями. І дав більше, ніж дали західні розвідки", – запевнив Арестович.

У цьому контексті він нагадав про візит Буданова разом із президентом Володимиром Зеленським до Вашингтона у листопаді 2021 року.

"Вони там ще раз узгодили. Це тоді, коли в медійному просторі була "неузгодженість" американських та наших даних. Так от, Буданов давав більше, ніж партнери. Повнішу інформацію", – сказав радник голови президентського офісу.

Він додав, що надана очільником розвідки інформація ґрунтувалася, зокрема, і на даних від партнерів України.

"Але в нього було більше, він давав її комплексніше. Якщо ви пам'ятаєте, сміялися всі з карти, яку він дав наприкінці жовтня. Але точно те саме і сталося. "Примітивні стрілочки, – говорили. – Це все дуже смішно". Ось посміялися всі дружно", – зауважив Арестович.

Нагадаємо, в середині травня Буданов сказав, що війна в Україні переломного моменту досягне в серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись. Голова розвідки також впевнений, що українська влада буде відновлена "на всіх наших територіях, які ми втратили, включно з Донбасом та Кримом".

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