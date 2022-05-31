Буданова призначено керівником штабу з питань поводження з військовополоненими – Генштаб

В Генштабі також повідомили про основні завдання координаційного штабу.
Керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова призначили головою Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України", - йдеться у повідомленні.
Рішення про створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ухвалив Кабінет Міністрів України, затвердивши його постановою №257 від 11 березня 2022 року.
Відповідно до положення, основними завданнями штабу є сприяння заходам щодо забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України з поводження з військовополоненими, сприяння координації роботи різних державних органів військових формувань та громадськими об'єднаннями з питань поводження з військовополоненими, визначення шляхів та способів вирішення проблем поводження з військовополоненими.
Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема серед мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, навіщо ФСБ РФ був потрібен Медведчук.
Читайте також:
- Рідні захисників "Азовсталі" не знають, де вони перебувають - CNN
- Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати
- Екскерівник української розвідки розповів, хто і коли може скоїти замах з терактом на Путіна