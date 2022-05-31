Буданова призначено керівником штабу з питань поводження з військовополоненими – Генштаб

В Генштабі також повідомили про основні завдання координаційного штабу.

Керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова призначили головою Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України", - йдеться у повідомленні.

Рішення про створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ухвалив Кабінет Міністрів України, затвердивши його постановою №257 від 11 березня 2022 року.

Відповідно до положення, основними завданнями штабу є сприяння заходам щодо забезпечення міжнародно-правових зобов'язань України з поводження з військовополоненими, сприяння координації роботи різних державних органів військових формувань та громадськими об'єднаннями з питань поводження з військовополоненими, визначення шляхів та способів вирішення проблем поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема серед мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли, навіщо ФСБ РФ був потрібен Медведчук.

Читайте також:

"План Маршалла" для України: що нового пропонують для відновлення країни - ТСН



