Будапешт змінив думку: Орбан підписав указ і дозволив розміщення сил НАТО в Угорщині

Будапешт змінив думку: Орбан підписав указ і дозволив розміщення сил НАТО в Угорщині

Водночас уряд Орбана спеціально не звертався до військ НАТО для захисту східного кордону.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав указ уряду про дозвіл на розміщення військ НАТО в Угорщині.

Про це повідомляє Bloomberg.

Указ, опублікований у понеділок, також підтверджує заборону уряду на транспортування летальної зброї в Україну через Угорщину.

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Разом з тим, на відміну від багатьох інших східноєвропейських держав-членів Північноатлантичного договору, уряд Орбана спеціально не звертався до військ НАТО для захисту східного кордону, заявляючи, що має достатні військові ресурси.

Нагадаємо, що 22 лютого для вчасного реагування на потенційні завдання і підсилення захисту країни Міноборони Угорщини ухвалило рішення, аби свої війська передислокувати до українського кордону.

Після початку російської агресії угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан засудив вторгнення Росії до України. Прем’єр-міністр Угорщини висловив солідарну позицію із партерами по ЄС та НАТО.

Втім Угорщина не допоможе Україні зброєю для відсічі російської агресії та навіть не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

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