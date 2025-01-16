"Буддистське ставлення до смерті": Білецький про те, як в армії РФ обнуляють своїх і за що

За його словами, росіяни вбили трьох своїх штурмовиків, бо раніше вже подали їх як загиблих.

Російські командири записали своїх солдатів "двохсотими" і вже повідомили про їх загибель "наверх", а коли ті вийшли з позиції живими, вирішили, щоб не створювати собі проблем, просто знищити "воскреслих".

Таку історію з фронту розповів командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

Він розповідає, що почув про цей шокувальний випадок у перехопленні розмови самих росіян.

"Вчора бачив перехоплення, де трьох типів розстріляли, тому що їх внесли в списки "двохсотих". І росіянин каже: "Не надо начальника штаба расстраивать. Вот эти вот бумаги. Ты с ними в посадке сможешь порешать все". А другий відповідає: "Понял, плюс-плюс", – переповідає слова росіян Білецький.

За його словами, росіяни вбили трьох своїх штурмовиків, бо подали їх як загиблих, а потім не хотіли лишньої мороки з документами.

Також Білецький розповів ще одну історію, як росіяни розстріляли двох старших солдат, бо ті постійно гальмували рух своєї групи.

"Росіянин в перехопленні каже своєму сержанту: "А где эти двое, что медленно шли". І далі зрозуміло, що там просто два "діда", яких забрали на "СВО, або вони самі пішли. І людина абсолютно спокійно каже: "Ну обнули их. А что они думали, они же подписали контракт. Что они думали, что будут людей задерживать, подставлять подразделение, срывать задачу. Обнули их". Навіть не посилають на позицію як покарання, просто вбивають. А інший відповідає: "Я планировал их обнулить, но позже, когда ящики поносят. Пусть поносят, а с утра я их обнулю", – наводить слова росіян кобриг 3 ОШБР.

За його словами, у росіян інше, "буддистське" ставлення до життя. Вони можуть собі дозволити безкінечно кидати людей "на м'ясо".

"Всі ці полонені – це вівці. Вони йдуть по коврах із трупів. І їм нормально", – підсумував Білецький.

Раніше Андрій Білецький відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я.

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