"Буде багато 200-х, 300-х": росіяни не зможуть атакувати ЗСУ на правому березі Дніпра

Військовий оглядач Денис Попович має сумніви, що російським військам вдасться успішно атакувати Збройні сили України на правобережжі Херсонщини.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Для мене велика загадка, яким чином вони збираються атакувати наші війська на правобережжі Херсонщини, якщо у них могли виникнути проблеми при обороні. Наступальні дії вимагають більшої кількості боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і евакуації поранених, тому що буде багато 200-х, 300-х. А як це можна буде здійснювати, коли у тебе за спиною розбиті переправи? Що саме вони там хочуть робити – покаже час", зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про тактику ЗСУ на Херсонщині.

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