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"Буде багато 200-х, 300-х": росіяни не зможуть атакувати ЗСУ на правому березі Дніпра

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"Буде багато 200-х, 300-х": росіяни не зможуть атакувати ЗСУ на правому березі Дніпра

Фото: фото: Наталя Нагорна

За словами експерта, часткової готовності до наступальних дій російські війська можуть досягти 8−10 серпня.

Військовий оглядач Денис Попович має сумніви, що російським військам вдасться успішно атакувати Збройні сили України на правобережжі Херсонщини.  

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Для мене велика загадка, яким чином вони збираються атакувати наші війська на правобережжі Херсонщини, якщо у них могли виникнути проблеми при обороні. Наступальні дії вимагають більшої кількості боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і евакуації поранених, тому що буде багато 200-х, 300-х. А як це можна буде здійснювати, коли у тебе за спиною розбиті переправи? Що саме вони там хочуть робити – покаже час", зазначив він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про тактику ЗСУ на Херсонщині.

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