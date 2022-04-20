"Буде багато шантажу, але на сам удар залишимо 1%": Арестович про можливість ядерної атаки по Україні

"Буде багато шантажу, але на сам удар залишимо 1%": Арестович про можливість ядерної атаки по Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні невелика, а відповідні заяви він назвав шантажем, якого буде ще багато.

Арестович пояснив, що після ядерної атаки російські військові повинні були б зайти до ядернрї зони. Проте вони б зазнали радіаційного опромінення, що призвело б до смерті.

Про це радник голови ОП розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 20 квітня.

Він також зазначив, що ядерна зброя має потужність, що призвела б до радіаційного зараження не тільки України, а й Білорусі та європейської частини Росії.

Арестович переконаний, що запуск Росією стратегічної ядерної ракети викличе паніку у всьому світі. Країни, що мають ядерну зброю, зокрема США, Китай, Велика Британія, Франція, Індія та Пакистан, не знатимуть, на кого саме скерована ця ракета.

"Шантажу буде багато. Щодня будемо чути, що от ядерна зброя, ще трішки. Вони (росіяни – ред.) на сайті МНС опублікували пам'ятку, що робити у разі ядерного удару НАТО по Росії, але прибрали через кілька хвилин. Але таких штук буде багато", – прогнозує радник керівника ОП.

"Вони (росіяни – ред.) хочуть вдати, що некеровані, але ми прекрасно знаємо, що вони раціональні люди. У них картина світу викривлена, але вони розуміють, що відбувається. Думаю, що буде багато шантажу, але на сам удар давайте залишимо 1%", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Тож світу треба серйозно до цього готуватися, наприклад – "підписувати папір, затискати їхню економіку так, щоб у них не було навіть думки про це".

Після цього Арестович висловив думку, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то НАТО одразу втрутиться та закличе Китай приєднатися.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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