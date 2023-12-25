"Буде багатьом незрозумілою": експерт - про нову фазу війни, у яку входить Україна

Коваленко зауважив, що наступного року територія не є показником успіхів України.

Україна переходить в іншу фазу ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозумілою. ЗСУ не будуть встановлювати якихось рекордів зі звільнення територій та будуть демонструвати суспільству якісь перемоги.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі Еспресо.

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"Це фаза, коли ми не будемо встановлювати найближчі пів року якихось рекордів зі звільнення територій, не будемо демонструвати те, що у нашому суспільстві асоціюється саме з перемогою. А коли ми говоримо про перемогу, то у першу чергу йдеться про звільнення територій, тобто у нас все добре, йде за планом, ми контрнаступаємо, звільняємо свої території - все це є ознакою того, що ми перемагаємо. Насправді це не зовсім так", - зауважив він.

Коваленко зауважив, що наступного року територія не є показником успіхів України.

"Показником наших успіхів будуть ті моменти, які багато хто не розуміє. Це, наприклад, наскільки ми збільшуємо кількість знищених окупантів, наскільки ми можемо утримати ту чи іншу ділянку, витративши на це менший ресурс, а росіяни, поклавши врази більший ресурс – це війна на виснаження", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, за даними місцевої влади, на Авдіївському напрямку дуже гаряче. Окупанти намагаються оточити та взяти місто.

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