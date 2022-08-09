"Така нова реальність": адвокат Масі Найєм опублікував фото після важкого поранення

Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат, громадський діяч та брат ексжурналіста і заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма - Масі Найєм опублікував у соцмережах фото після важкого поранення, внаслідок якого втратив око.

"Буде чесно змінити світлину, бо така нова реальність", - написав він у Facebook і додав, що фото зробив Роман Ніколаєв.

Найєм подякував побратимам і лікарям, що залишився живим.

"Дякую побратимам і лікарям, що я живий. І дякую вам всім за підтримку", - написав він.

Фото: Facebook/Масі Найєм

Нагадаємо, що на початку червня Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову. Внаслідок чого він втратив око. Найєму робили операцію. Після неї Масі розповідав, що не може довго говорити або переписуватись, бо дуже болить голова - місце, де було око.

Масі Найєм – засновник юридичної компанії "Міллер", адвокат, правозахисник. Як мобілізований, служив у ЗСУ 2015-2016 років, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). 2022 року знову став до лав ЗС України. Він рідний брат заступника міністра інфраструктури України Мустафи Найєма.

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