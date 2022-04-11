Буде декілька тижнів дуже важких боїв: Арестович про ситуацію на Сході

Буде декілька тижнів дуже важких боїв: Арестович про ситуацію на Сході

На думку Олексія Арестовича, з кожним днем наростатиме тиск на позиції ЗСУ.

Україну очікує декілька тижнів дуже важких боїв.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі всеукраїнського телемарафону, коментуючи ситуацію на Сході.

"Зараз друга фаза "спецоперації", що йде шосту добу вже. Наразі готується введення других, третіх ешелонів. Це будуть війська, які прийшли з Далекого Сходу, і за їхніми планами перекинуті з-під Києва, Сум, Чернігова. Російська військова школа своєрідна - вони зараз почнуть їх частинами в бій вводити, поспішають дуже. З кожним днем наростатиме тиск на наші позиції. Ми це знаємо, готуємось до протистояння теж. Але не буде легко. Буде декілька тижнів дуже важких боїв. Починаючи від сьогоднішнього дня", - заявив Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Читайте також: