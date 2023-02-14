"Буде для всіх сюрпризом" – ОК "Південь" про присутність ЗСУ на Зміїному

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи присутність Збройних сил України на острові Зміїний не дала чіткої відповіді на запитання, сказавши так: "Нехай це для всіх стане сюрпризом".

Про це вона розповіла у коментарі "24 каналу".

За її словами, бомбардування острова, на якому залишилася лише покинута загарбниками ж техніка, може свідчити про те, що вони натякають на можливість висадки свого десанту.

"Але ми розуміємо, що така висадка буде приречена, тому що на такому невеликому клаптику землі їм втриматися не вдасться без підтримки флоту, що боїться і ховається, та інших підрозділів, яких поруч немає. Тому це, найімовірніше, гра м'язами й демонстрація сили", – вважає Гуменюк.

Нещодавна атака острова Зміїний авиабомбами – це спроба ворога розвідати, чи не розгорнули там Сили оборони України якийсь потужний підрозділ.

Окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами

У ніч проти 11 лютого загарбницькі війська російської армії атакували двома Су-24М острів Зміїний. Ворожа авіація скинула на острів чотири авіабомби.

За словами Гуменюк, російські війська намагаються створювати інформаційний фон, бо не мають на півдні реальних успіхів. Також своїми діями ворог намагається перевірити готовність української армії до оборони.

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що Одесі наразі не загрожує ніякий десант з моря, оскільки в України є протикорабельна зброя, а крейсер "Москва", який повинен системою ППО прикривати окупантів у випадку наступу, уже на дні моря.

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